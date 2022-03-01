Galatasaray ile Fenerbahçe erteleme maçında karşı karşıya!

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet erteleme maçı Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Galatasaray ile Fenerbahçe erteleme maçında karşı karşıya!
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01 Mart 2022 16:10
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Opet arasındaki 19. hafta erteleme maçı Çarşamba günü oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

İki takım arasındaki 19. hafta karşılaşması Fenerbahçe Opet'in CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

Ligde oynadığı 20 maçta 16 galibiyet alan Fenerbahçe Opet 4. sırada bulunuyor. Rakiplerine 14 kez üstünlük sağlayan Galatasaray HDI Sigorta ise 5. sırada yer alıyor.

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