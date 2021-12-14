Galatasaray ile Fenerbahçe Avrupa'da 9. maçlarına çıkacak

Galatasaray ve Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 9. maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray ile Fenerbahçe Avrupa'da 9. maçlarına çıkacak
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14 Aralık 2021 14:26
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 9. hafta maçlarına çarşamba günü çıkacak.

Günün ilk karşılaşmasında Galatasaray, Rusya'nın Dinamo Kursk takımını konuk edecek. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 4'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Safiport ise deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Mont-de-Marsan yerel idaresinde TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaya François Mitterrand Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

B Grubu'nda 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, haftaya averajla 4. basamakta girdi.


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