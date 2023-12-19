Galatasaray ile Fatih Karagümrük ligde 19. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Karagümrük ile karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 18 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet aldı. Galatasaray'ın attığı 35 gole, Karagümrük 16 golle karşılık verdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray ile Fatih Karagümrük ligde 19. kez karşı karşıya gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 14:39
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery