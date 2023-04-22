Galatasaray ile Fatih Karagümrük 18. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü 18. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Fatih Karagümrük 18. randevuda
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22 Nisan 2023 16:59
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

- Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

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