Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 23 Nisan Pazar günü 18. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.



- Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar



Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.



Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı.



Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.



Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ