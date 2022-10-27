Galatasaray ile Fatih Karagümrük 17. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım, ligde daha önce 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.



Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.



- Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar



Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.



Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



Galatasaray, rakibinin sahasında 17 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.



- En farklı skorlar



Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.



Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.





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