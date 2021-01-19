Galatasaray ile Denizlispor 41. maça çıkıyor

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez birbirlerine rakip olacak.



İki ekip arasında geride kalan 40 maçın 26'sını Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı takımın toplam 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.



Geçen sezon Denizlispor sahasındaki müsabakayı 2-0 kazanırken, Galatasaray ise İstanbul'daki müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi.



Geride kalan maçlarda Galatasaray 14, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 42 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü.



