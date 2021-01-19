Galatasaray ile Denizlispor 41. maça çıkıyor

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor arasında geride kalan 40 lig maçında sarı-kırmızılılar 26, yeşil-siyahlılar 6 galibiyet aldı. İstanbul'daki 20 maçta Galatasaray 14, Denizlispor 3 kez galip geldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Denizlispor 41. maça çıkıyor
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19 Ocak 2021 13:04
Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ekip arasında geride kalan 40 maçın 26'sını Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Denizlispor sahasındaki müsabakayı 2-0 kazanırken, Galatasaray ise İstanbul'daki müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 20 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan maçlarda Galatasaray 14, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 42 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü.



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