Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de cuma günü 48. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA
Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda
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23 Temmuz 2020 13:41
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de cuma günü 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

- Galatasaray son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

- Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.



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