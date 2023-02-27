Galatasaray ile anıldı, Real Madrid'in gündeminde

Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Ancak Pulisic'e Real Madrid talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile anıldı, Real Madrid'in gündeminde
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27 Şubat 2023 12:31
Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Torreira, Oliveira ve Rashica gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, devre arasında da Zaniolo'yu transfer etti.

Durmaya niyeti olmayan Aslan, bir dünya yıldızını daha kadroya katmak için düğmeye basmıştı.

Bu isim Chelsea'de teknik direktör Graham Potter tarafından gözden çıkarılan Cristian Pulisic'ti...

Ancak sarı kırmızılılara Real Madrid'den kötü haber geldi.

SEZON SONU İSPANYA YOLCUSU

İspanyol basınına yansıyan habere göre; Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Pulisic için Galatasaray devredeydi.

Sezon sonunda Asensio ve Hazard ile yolları ayırmayı planlayan Real Madrid'in ABD'li yıldızı gündemine aldığı belirtildi.

Pulisic'in ayrıca Atletico Madrid'in gündeminde de olduğu yazılırken bu ayrılışın Chelsea'nin elini rahatlatacağının da altı çizildi.

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