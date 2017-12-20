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Galatasaray ile anılan Bielsa için Şili'den resmi açıklama!

Teknik direktörsüz kalan Galatasaray için adaylar arasında gösterilen Marcelo Bielsa için Şili'den resmi açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray ile anılan Bielsa için Şili'den resmi açıklama!
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20 Aralık 2017 03:15
Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Galatasaray için ilk hedef Fatih Terim... Ancak camiadaki belirsizliik nedeniyle adı geçen diğer isimler arasında Marcelo Bielsa da yer alıyor.

Lille'den ayrılan Marcelo Bielsa için Galatasaray'ın dışında Şili de devreye girdi. Tecrübeli teknik adamın uzun süre boşta kalmayacağı belli olurken, Şili Futbol Federasyonu'ndan Marcelo Bielsa ile ilgili bir açıklama geldi.

Şili Futbol Federasyonu 2. Başkanı Andres Fazio, Bielsa'nın Şili'nin başına geçme ihtimali olduğunu söylerken ''Marcelo Bielsa'nın geri dönme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bielsa bizim için önemli bir profil. Tabii her şey onun vereceği karar bağlı'' ifadelerini kullandı.

Bielsa geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'deki görevinden alınmıştı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam 2007-2010 yılları arasında da Şili'yi çalıştırmıştı.



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