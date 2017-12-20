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ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Galatasaray için ilk hedef Fatih Terim... Ancak camiadaki belirsizliik nedeniyle adı geçen diğer isimler arasında Marcelo Bielsa da yer alıyor.Lille'den ayrılan Marcelo Bielsa için Galatasaray'ın dışında Şili de devreye girdi. Tecrübeli teknik adamın uzun süre boşta kalmayacağı belli olurken, Şili Futbol Federasyonu'ndan Marcelo Bielsa ile ilgili bir açıklama geldi.Şili Futbol Federasyonu 2. Başkanı Andres Fazio, Bielsa'nın Şili'nin başına geçme ihtimali olduğunu söylerkenifadelerini kullandı.Bielsa geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'deki görevinden alınmıştı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam 2007-2010 yılları arasında da Şili'yi çalıştırmıştı.