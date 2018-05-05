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Galatasaray ile Akhisarspor 12. maça çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Geçmişte oynanan karşılaşmalarda 11 lig maçından 10'unu Galatasaray, birini Teleset Mobilya Akhisarspor kazandı.

Kaynak: AA
Galatasaray ile Akhisarspor 12. maça çıkıyor
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05 Mayıs 2018 10:38
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de Pazar günü 12. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 10'unu Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 11 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta gülen taraf 4-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Akhisarspor, evindeki 5 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 4 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 5, Galatasaray 10 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek, tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

 


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