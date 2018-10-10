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Galatasaray iki uzatma sonunda yıkıldı

EuroCup'ta iki uzatmaya giden maçta Galatasaray, ratiopharm Ulm karşısında sahadan 103-92'lik yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Galatasaray iki uzatma sonunda yıkıldı
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10 Ekim 2018 22:55
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'a 103-92 yenildi.

Almanya'nın Ulm şehrindeki Ratiopharm Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 25-19 üstün geçen sarı-kırmızılı ekip, devreyi 46-43 geride kapadı. 

Etkili başladığı ve rakibini 6 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 66-52 önde tamamlayan Galatasaray, son periyotta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadelenin normal süresi 78-78 berabere sona erdi. 

İlk uzatma bölümünün de 85-85 tamamlandığı maçı ev sahibi ekip, ikinci uzatma sonunda 103-92 kazandı.

MoraBanc Andorra'yı yenerek kupaya galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yenilsini aldı. 

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