Galatasaray, iki transferin lisansını çıkardı

Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisanslarının çıkartıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

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Galatasaray, iki transferin lisansını çıkardı
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26 Ocak 2021 16:22
Galatasaray, yeni transferleri Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisanslarıını çıkarttı.

Onyekuru ve Halil, Fatih Terim tarafından görev verilmesi halinde Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Galatasaray, her iki ismin de transferini pazartesi günü açıklamıştı.









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