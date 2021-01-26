Galatasaray, iki transferin lisansını çıkardı

Galatasaray, yeni transferleri Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisanslarıını çıkarttı.Onyekuru ve Halil, Fatih Terim tarafından görev verilmesi halinde Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.Galatasaray, her iki ismin de transferini pazartesi günü açıklamıştı.