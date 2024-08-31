Galatasaray iki transferi İstanbul'a getiriyor

Galatasaray, uzun süredir beklenen transferleri bitirmeye çok yaklaştı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Mario Hermoso ile anlaşma sağladı.
Atletico Madrid'de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Bonservisi elinde olan Hermoso'nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 4,5-5 milyon euro bandında olacak.
KÖHN YERİNE ISMAIL JAKOBS
Derrick Köhn'ün, Werder Bremen'e transferi sonrasında Cimbom'un yeni sol beki de İsmail Jakobs oldu.
Sarı kırmızılıların 2 haftadır temaslarda bulunduğu Monaco'nun sol beki, 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı.
25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonu ise 7,5 milyon avro olacak.
İSTANBUL'A GELECEKLER
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Hermoso ve Ismail Jacobs pazar akşam İstanbul'a gelecek. İki oyuncuyu aynı uçakla pazar akşam 20.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
ROMA BİR TEKLİF DAHA YAPTI!
Öte yandan İtalyan basını, Roma'nın Mario Hermoso'yu Galatasaray'a kaptırmak istemediğini ve son bir teklif daha yaptığını yazdı. Oyuncunun son kararını vermesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Mario Hermoso ile anlaşma sağladı.
Atletico Madrid'de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Bonservisi elinde olan Hermoso'nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 4,5-5 milyon euro bandında olacak.
KÖHN YERİNE ISMAIL JAKOBS
Derrick Köhn'ün, Werder Bremen'e transferi sonrasında Cimbom'un yeni sol beki de İsmail Jakobs oldu.
Sarı kırmızılıların 2 haftadır temaslarda bulunduğu Monaco'nun sol beki, 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı.
25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonu ise 7,5 milyon avro olacak.
İSTANBUL'A GELECEKLER
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mario Hermoso ve Ismail Jacobs pazar akşam İstanbul'a gelecek. İki oyuncuyu aynı uçakla pazar akşam 20.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
ROMA BİR TEKLİF DAHA YAPTI!
Öte yandan İtalyan basını, Roma'nın Mario Hermoso'yu Galatasaray'a kaptırmak istemediğini ve son bir teklif daha yaptığını yazdı. Oyuncunun son kararını vermesi bekleniyor.