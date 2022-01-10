Galatasaray, iki transferde mutlu sona yakın

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, iki ismin transferinde sona geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, iki transferde mutlu sona yakın
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10 Ocak 2022 13:23
Galatasaray adına ligde işler istenildiği gibi gitmese de Avrupa'da yola tamgaz devam ediliyor... Bu anlamda ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala hem iç hem de dış transferde Sarı- kırmızılı ekipte hareket başlayacak.

İLK ETAPTA 4 İSİM YOLCU

Bu anlamda ilk etapta savunmada hayal kırıklığı yaratan Christian Luyindama ile sağ bek DeAndre Yedlin ile yollar ayrılacak. Hücumda kanatlarda forma giyen Ryan Babel ve Sofiane Feghouli de gönderilecek isimler arasında yer alıyor.

İLK TRANSFER GEDSON

Takıma katılacak ilk ismin de Gedson Fernandes olması bekleniyor. Bonservisi Benfica'da bulunan 23 yaşındaki Portekizli ile her konuda anlaşıldı. Transfer dönemi açılır açılmaz resmi açıklamanın gelmesi an meselesi.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın kadroya katmak istediği bir diğer isim de Ola Solbakken. Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaşma sağlandı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı bilgisine ulaşılırken, Solbakken'in, sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.


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