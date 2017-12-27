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Galatasaray iki transfer için Terim'den onay bekliyor

Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Carole geri dönmek için Fatih Terim'in onayını bekliyor. Hücum hattına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gündemdeki isim Kevin Mirallas...

Kaynak: Sabah
Galatasaray iki transfer için Terim'den onay bekliyor
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27 Aralık 2017 08:27
Ara transferde önceliği sol bek takviyesine veren Galatasaray'da Carole'ün geri dönmesi söz konusu...

Carole'ün 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildiren Sevilla, Corinthians'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı kadrosuna kattı. Latovlevici'yi yeterli bulmayan Fatih Terim'in geçici çözüm olarak Carole'ün dönüşüne olumlu baktığı öğrenildi.

MİRALLAS İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Asamoah'tan vazgeçmeyen Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek Ganalı sol beke Juventus'un vize vereceğini umut ediyor. Sol bek dışında hücum hattına da bir takviye düşünen Galatasaray'da Kevin Mirallas gündemdeki yerini koruyor. Bu sezon fazla forma şansı bulamadığı Everton'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Mirallas her iki kanatta ve forvette görev yapmasıyla öne çıkıyor.



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