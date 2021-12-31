Ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan, kupaya erken veda eden Galatasaray, transfer politikasını güncellemek zorunda kaldı.



Ara transfer döneminde maddi şartlarını Gedson Fernandes için zorlayacak olan Aslan, diğer takviyeler için daha düşük maliyetli isimlere yönlenme kararı aldı. Sarı kırmızılılar golcü için scout ekibinin olumlu raporlar verdiği isimler için rotasını kuzeye çevirdi.



GÖRÜŞMELER OLUMLU



Hedefte olan isimlerin Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken ve Rosenborg'da oynayan Emil Konradsen Ceide olduğu öğrenildi.



Solbakken'in sezon sonu sözleşmesi biteceği için uygun bir rakama bu transferi noktalamak isteyen Aslan, Emil için de Rosenborg ile görüşmelere başladı. İki oyuncunun da olumlu referanslar aldığı ve İstanbul'a gelmek istediği kulübe iletildi.



İKİSİ DE FORMDA



Hücum hattının iki kanadında da oynayabilen Solbakken bu sezon forma giydiği 28 resmi maçta 6 gol ve 6 asiste imza attı.



Emil Konradsen Ceide ise 31 maçta 10 gol ve 9 asistle dikkat çekiyor.



