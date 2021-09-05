Galatasaray, iki kaleciden vazgeçti

Kadrosuna kaleci takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, iki ismin transferinden vazgeçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, iki kaleciden vazgeçti
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05 Eylül 2021 09:43
Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Galatasaray Kulübü, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer döneminin son saatlerine kadar oyuncu arayışlarına devam ediyor. Aslan, yerli kaleci transferinde 2 isimden vazgeçti.

Süper Lig'de bu sezon yürürlüğe giren 8+3 kuralından sonra yerli kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, listesindeki alternatiflere yönelecek.

Göztepe'de forma giyen genç kaleci İrfancan Eğribayat'ın maliyetini fazla bulan yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan transferinden de kulübüyle olan gerilim nedeniyle vazgeçti.

Sarı kırmızılı yönetim, genç ve yerli kaleci transferi yaparak ilerleyen senelerde artacak yerli sayısı kuralının sorunlarını çözmeyi planlıyor.


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