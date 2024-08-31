Galatasaray iki imza için geri sayımda

Galatasaray, Mario Hermoso ve Ismail Jakobs transferlerinde son aşamaya geldi.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray iki imza için geri sayımda
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31 Ağustos 2024 02:58
Galatasaray, uzun süredir beklenen transferleri bitirmeye çok yaklaştı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı.

3+1 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, Mario Hermoso ile anlaşma sağladı.

Atletico Madrid'de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Bonservisi elinde olan Hermoso'nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 4,5-5 milyon euro bandında olacak.

KÖHN YERİNE ISMAIL JAKOBS

Derrick Köhn'ün, Werder Bremen'e transferi sonrasında Cimbom'un yeni sol beki de İsmail Jakobs oldu.

Sarı kırmızılıların 2 haftadır temaslarda bulunduğu Monaco'nun sol beki, 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı.

25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonu ise 7,5 milyon avro olacak. 

 
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