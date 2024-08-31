Galatasaray iki imza için geri sayımda

Galatasaray, uzun süredir beklenen transferleri bitirmeye çok yaklaştı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Mario Hermoso ile anlaşma sağladı.
Atletico Madrid'de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Bonservisi elinde olan Hermoso'nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 4,5-5 milyon euro bandında olacak.
KÖHN YERİNE ISMAIL JAKOBS
Derrick Köhn'ün, Werder Bremen'e transferi sonrasında Cimbom'un yeni sol beki de İsmail Jakobs oldu.
Sarı kırmızılıların 2 haftadır temaslarda bulunduğu Monaco'nun sol beki, 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı.
25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonu ise 7,5 milyon avro olacak.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a elenerek eleştiri yağmuruna tutulan Galatasaray'da yönetim transferde gaza bastı.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Mario Hermoso ile anlaşma sağladı.
Atletico Madrid'de tam 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ile Galatasaray, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Bonservisi elinde olan Hermoso'nun yıllık ücreti ise imza parası da içinde olmak üzere toplam 4,5-5 milyon euro bandında olacak.
KÖHN YERİNE ISMAIL JAKOBS
Derrick Köhn'ün, Werder Bremen'e transferi sonrasında Cimbom'un yeni sol beki de İsmail Jakobs oldu.
Sarı kırmızılıların 2 haftadır temaslarda bulunduğu Monaco'nun sol beki, 1 milyon avroluk ücret karşılığında Fransız ekibinden kiralandı.
25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonu ise 7,5 milyon avro olacak.