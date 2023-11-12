Galatasaray, iki hakem için TFF'ye gidiyor!

Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR'daki Emre Malok'un bir daha maçlarında görev almaması için TFF'ye başvuracak.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, iki hakem için TFF'ye gidiyor!
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12 Kasım 2023 16:38
Son güncelleme 12 Kasım 2023 16:57
Süper Lig'de Hatayspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na gitme kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ile VAR'daki Emre Malok'un bir daha maçlarında görev almaması için TFF'ye başvuruda bulunacak.

Sarı-kırmızılı, kulüp Fenerbahçe Ali Şansalan örneğinden hareket ediyor. 

"2 PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatayspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına şu açıklamaları yapmıştı:

"Uzun serinin ardından kaybettik. 2 net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılan sadece tribünden değil defalarca izledik, penaltı. 90 artı 6'da Icardi'ye yapılan net penaltı. O zaman VAR niye var? Kaldırsınlar. O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Evet, bugün istediğimiz performansı gösteremedik ama sonucu etkileyecek iki net penaltı verilmedi."

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