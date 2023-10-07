Galatasaray, iki golle serisini 7 maça çıkardı!

Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.
Galatasaray ligde bu galibiyetle üst üste 7. 3 puanını aldı. Sarı kırmızılı ligde takım tek puan kaybını Kayserispor ile 0-0 kalarak aldı. Antalyaspor ise 2 maç aradan sonra kaybetti.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.
OKAN BURUK KADROYU DEĞİŞTİRDİ!
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, Manchester United karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Angelino, Tete, Kaan Ayhan'ın yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a Bitexen Antalyaspor mücadelesinde şans verdi.
Galatasaray, Bitexen Antalyaspor karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11 ile çıktı.
Sarı-kırmızılarda Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yedek kulübesinde oturdu.
NURİ ŞAHİN'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Bitexen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise ligde en son İstanbulspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Şahin, Sam Larsson'un yerine Zymer Bytyqi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Şahin, Akdeniz ekibinin ilk 11'ini Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Sander van de Streek, Adam Buksa'dan oluşturdu.
Kırmızı-beyazlılarda Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Ramzi Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Deni Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gerrit Holtmann, Britt Assombalonga yedek kulübesinde oturdu.
Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, uzun yıllar kulüpte görev yapan ve son olarak Antalyaspor Futbol Akademisi'nde futbolcu izleme görevini sürdürürken hayatını kaybeden Ali Sula'ya ithafen hazırlanan "Seni hiç unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.
ICARDI AŞIRTTI AMA DIŞARIYA!
2. dakikada Davinson Sanchez'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mauro Icardi, Leite'nin üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ama top üstten auta gitti.
ICARDI YİNE KAÇIRDI
Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu Icardi çok iyi kontrol etti ama istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Leite'de kaldı.
GALATASARAY KIRMIZI BEKLEDİ!
25. dakikada Muslera, Buksa ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve kart bekledi. Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan da uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Muslera itirazları sonrası sarı kart gördü.
ANTALYA ETKİLİ GELDİ!
37. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Van de Streek, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.
GÜRAY ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Zaha, soldan ceza sahasına iyi girdi ve yanındaki Kerem'e bıraktı. Onun gelişine vuruşu kaleci Leite'yi geçse de güray çizgi üzerinde topu karşıladı ve gole izin vermedi.
G.SARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI!
İkinci yarıda Barış'ın yerine oyuna giren Tete, sol ayağıyla ortaladı. Icardi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Leite topu çok iyi karşıladı.
G.SARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 58. dakikada Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçti! Soldan kullanılan köşe vuruşunu Icardi kale önünde indirdi. Arka direkte iyi yükselen Sanchez, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
NET FIRSAT ANTALYA'DAN
Antalyaspor, Britt Assombalonga ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Assombalonga yükseldi. Tecrübeli oyuncu topu boş kaleye gönderemedi.
ANTALYA, DİREĞE TAKILDI!
Britt Assombalonga'nın soldan ceza sahasına çevirdiği top bir anda kaleye yöneldi. Muslera'yı geçen top üst direkten oyun alanına geldi.
ICARDI, FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topu Icardi, sol çaprazdan ağlara gönderdi. Hakem önce pozisyona ofsayt verse de VAR'ın müdahalesiyle golü geçerli saydı.
G.SARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Galatasaray'da Mauro Icardi, 90+2. dakikada Icardi ile farkı 3'e çıkardı ama Tete'nin ofsaytta olduğu tespiti sonrası gol geçersiz sayıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.
37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.
42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.
57. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Icardi'nin şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle kornere gitti.
58. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın sağ köşeden kazandığı kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
78. dakikada Safuri'nin ortasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82. dakikada Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti: 0-2
Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 74 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 90+1 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip, Saric (Dk. 74 Holtmann), Jehezkel, Streek (Dk. 63 Safuri), Bytyqi (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 75 Nelsson), Ndombele (Dk. 63 Mertens), Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 63 Kaan Ayhan), Icardi
Goller: Dk. 58 Sanchez, Dk. 86 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 18 Torreira, Dk. 26 Muslera, Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 30 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)
Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.
Galatasaray ligde bu galibiyetle üst üste 7. 3 puanını aldı. Sarı kırmızılı ligde takım tek puan kaybını Kayserispor ile 0-0 kalarak aldı. Antalyaspor ise 2 maç aradan sonra kaybetti.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Antalyaspor ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.
OKAN BURUK KADROYU DEĞİŞTİRDİ!
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Buruk, Manchester United karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Angelino, Tete, Kaan Ayhan'ın yerine Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz'a Bitexen Antalyaspor mücadelesinde şans verdi.
Galatasaray, Bitexen Antalyaspor karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11 ile çıktı.
Sarı-kırmızılarda Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yedek kulübesinde oturdu.
NURİ ŞAHİN'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Bitexen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise ligde en son İstanbulspor ile oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Şahin, Sam Larsson'un yerine Zymer Bytyqi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Şahin, Akdeniz ekibinin ilk 11'ini Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Jehezkel, Zymer Bytyqi, Sander van de Streek, Adam Buksa'dan oluşturdu.
Kırmızı-beyazlılarda Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Ramzi Safuri, Erdoğan Yeşilyurt, Deni Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Gerrit Holtmann, Britt Assombalonga yedek kulübesinde oturdu.
Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, uzun yıllar kulüpte görev yapan ve son olarak Antalyaspor Futbol Akademisi'nde futbolcu izleme görevini sürdürürken hayatını kaybeden Ali Sula'ya ithafen hazırlanan "Seni hiç unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.
ICARDI AŞIRTTI AMA DIŞARIYA!
2. dakikada Davinson Sanchez'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mauro Icardi, Leite'nin üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ama top üstten auta gitti.
ICARDI YİNE KAÇIRDI
Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topu Icardi çok iyi kontrol etti ama istediği vuruşu yapamayınca top kaleci Leite'de kaldı.
GALATASARAY KIRMIZI BEKLEDİ!
25. dakikada Muslera, Buksa ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve kart bekledi. Hakem Zorbay Küçük, VAR'dan da uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Muslera itirazları sonrası sarı kart gördü.
ANTALYA ETKİLİ GELDİ!
37. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Van de Streek, sağ çaprazdan çok sert vurdu. Top kaleci Muslera'da kaldı.
GÜRAY ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Zaha, soldan ceza sahasına iyi girdi ve yanındaki Kerem'e bıraktı. Onun gelişine vuruşu kaleci Leite'yi geçse de güray çizgi üzerinde topu karşıladı ve gole izin vermedi.
G.SARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI!
İkinci yarıda Barış'ın yerine oyuna giren Tete, sol ayağıyla ortaladı. Icardi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Leite topu çok iyi karşıladı.
G.SARAY ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, 58. dakikada Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçti! Soldan kullanılan köşe vuruşunu Icardi kale önünde indirdi. Arka direkte iyi yükselen Sanchez, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
NET FIRSAT ANTALYA'DAN
Antalyaspor, Britt Assombalonga ile önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Assombalonga yükseldi. Tecrübeli oyuncu topu boş kaleye gönderemedi.
ANTALYA, DİREĞE TAKILDI!
Britt Assombalonga'nın soldan ceza sahasına çevirdiği top bir anda kaleye yöneldi. Muslera'yı geçen top üst direkten oyun alanına geldi.
ICARDI, FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topu Icardi, sol çaprazdan ağlara gönderdi. Hakem önce pozisyona ofsayt verse de VAR'ın müdahalesiyle golü geçerli saydı.
G.SARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Galatasaray'da Mauro Icardi, 90+2. dakikada Icardi ile farkı 3'e çıkardı ama Tete'nin ofsaytta olduğu tespiti sonrası gol geçersiz sayıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.
7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.
37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.
42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.
57. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Icardi'nin şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle kornere gitti.
58. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın sağ köşeden kazandığı kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
78. dakikada Safuri'nin ortasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82. dakikada Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti: 0-2
Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 74 Assombalonga), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 90+1 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip, Saric (Dk. 74 Holtmann), Jehezkel, Streek (Dk. 63 Safuri), Bytyqi (Dk. 63 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 75 Nelsson), Ndombele (Dk. 63 Mertens), Torreira, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Tete), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Zaha (Dk. 63 Kaan Ayhan), Icardi
Goller: Dk. 58 Sanchez, Dk. 86 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 18 Torreira, Dk. 26 Muslera, Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 30 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)