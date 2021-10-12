Galatasaray, Igokea'ya konuk olacak

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.
Galatasaray Nef, grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yendi. Igokea ise evinde PAOK'a 68-64 üstünlük kurdu.
Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.
Galatasaray Nef, grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yendi. Igokea ise evinde PAOK'a 68-64 üstünlük kurdu.