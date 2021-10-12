Galatasaray, Igokea'ya konuk olacak

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Igokea'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Igokea'ya konuk olacak
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12 Ekim 2021 15:42
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. maçında yarın Bosna Hersek temsilcisi Igokea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.

Galatasaray Nef, grubundaki ilk maçında ERA Nymburk'u 101-85 yendi. Igokea ise evinde PAOK'a 68-64 üstünlük kurdu.


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