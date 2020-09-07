Galatasaray için zor başlangıç

Lige Gaziantep FK maçıyla başlayıp Avrupa Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray'da transfer bitmedi. Fatih Terim artık şapkadan tavşan çıkarmalı

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray için zor başlangıç
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07 Eylül 2020 10:21
Yeni sezon kapıya dayanırken Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferler hâlâ yapılmadı. Üstelik de eylül ayında Galatasaray'ı çok zor bir fikstür bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, 16 günde 4 maç oynayacak. Cumartesi TT Stadı'nda Gaziantep'i ağırlayarak sezonu açacak Terim'in Aslanları, hemen ardından 17 Eylül Perşembe deplasmanda Neftçi Bakü ile Avrupa Ligi ön eleme maçı oynayacak.

Azerbaycan dönüşü son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'ın eylül ayındaki son sınavı 27 Eylül'de Fenerbahçe'ye karşı.



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