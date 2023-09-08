Galatasaray için yorum: "Bayern ve ManU'yu perişan edebilir"

Yaptığı transferler sonrasında Galatasaray, Avrupa basınının da dikkatini çekti.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için yorum: 'Bayern ve ManU'yu perişan edebilir'
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08 Eylül 2023 10:26
Sezona Avrupa'da kupa kazanma parolası ile başlayan Galatasaray, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle birlikte tarihinin en değerli kadrosunu oluşturdu.

AVRUPA BASINININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Sıraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Zaha, Hakim Ziyech, son olarak Ndombele ve Sanchez transferlerini gerçekleştiren Aslan, 251.9 milyon euro (Yaklaşık 7.5 milyar TL) ile Süper Lig tarihinin en değerli takımını oluşturdu. Transferler sonrası G.Saray, Avrupa basınının da dikkatini çekti.

"BAYERN VE MANU'YU PERİŞAN EDEBİLİR"

Macar internet sitesi sportposzt, "Sergio Ramos'u kadrosuna katamayan G.Saray, bu sezon müthiş takviyeler yaptı. Aldıkları yıldız oyuncuları sporseverlere özel olarak tanıtmaya gerek yok. Bu G.Saray, Bayern ve Manchester United'ın hayatını perişan edebilir" yorumunu yaptı.

"YETENEKLERLE DOLU BİR KADROSU VAR"

Fransız footmercato ise "Bu yaz etkileyici bir transfer dönemine imza atan G.Saray'ın artık yeteneklerle dolu bir kadrosu var. Kadroya dahil edilen yıldız oyunculara uzun süreli sözleşme taahhüdünde bulunmaktan çekinmediler. Cim-Bom'un 5 yıldızlı transferleri Avrupa'yı çılgına çevirdi" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın Şampiyon Ligi grubunda Danimarka ekibi Kopenhag da bulunuyor.



İŞTE GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ

20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag

3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray

24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray

29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United

12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray 

 
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