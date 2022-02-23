Galatasaray için Vincent Janssen iddiası!

Süper Lig'de bu sezon alt sıralara hapsolan ve Göztepe galibiyetiyle biraz olsun rahat nefes alan Galatasaray, gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı kırmızılılar takıma bir golcü takviyesi daha yapmak isterken gündeme gelen isim Vincent Janssen olmuştu.



Aykut Kocaman'ın son döneminde Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu, şimdilerde Monterrey forması giyiyor. Takımıyla zor bir sezon geçiren golcü oyuncunun performansı da taraftarları memnun etmedi.



18 takımlı ligde 14. sırada bulunan Monterrey, Kulüpler Dünya Kupası'nda da ilk maçlarda elendi. Ayrıca bir grup taraftarın geçtiğimiz günlerde kulübün tesislerine gelerek oyuncularla tartıştıkları belirtildi.



EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİMLERDEN BİRİ JANSSEN



Meksika basınına yansıyan haberde; "Taraftarlar tarafından en çok eleştirilen isimlerden biri olan Janssen, Meksika futbolundan kaçmak için bir kaçış yolu bulmuş gibi görünüyor. Ülke medyasında Galatasaray'ın ilgilendiği konuşuluyor." denildi.



SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF



Haberde ayrıca 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Janssen için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu teklif sunacağı yazıldı.



Monterrey'de toplam 81 maça çıkan Janssen, 22 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.









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