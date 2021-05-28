Galatasaray için uyarı: "Sakın gitme"

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Joe Aribo için İskoçya'dan mesaj geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray için uyarı: 'Sakın gitme'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2021 20:26
Celtic'in efsane isimlerinden Frank McAvennie, transferde adı Galatasaray ile anılan Joe Aribo'nun sarı-kırmızılı takıma gitmemesi gerektiğini söyledi.

Football Insider'a konuşan İskoç isim, "Bence Aribo Galatasaray'ın seviyesinden daha yüksek. Saygısızlık yapmak istemem, harika bir takım Galatasaray ama bence Championship'e, Premier Lig'in alt sıralarındaki takımlara kolayca gidebilir. Neden Türkiye'ye gitmek istiyor, bilemiyorum. Güneş'i seviyorsa ayrı. Sanırım Galatasaray'da problemler de var, finansal olarak da çok iyi durumda değiller. Rangers'ta bir şeyler öğreniyorken neden gitmek istiyor ki?" ifadelerini kullandı.

42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST

Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

GERRARD'IN PRENSİ OLDU

Rangers'ın hocası Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.