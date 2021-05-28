Galatasaray için uyarı: 'Sakın gitme'

'in efsane isimlerinden, transferde adı Galatasaray ile anılan'nun sarı-kırmızılı takıma gitmemesi gerektiğini söyledi.Football Insider'a konuşan İskoç isim, "" ifadelerini kullandı.Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.Rangers'ın hocası Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.