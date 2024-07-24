Galatasaray için Toljan iddiası!

Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Jeremy Toljan ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için Toljan iddiası!
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24 Temmuz 2024 15:15
Galatasaray'da transfer için öncelik verilen bölgelerden biri olan sağ bek için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; İtalya Ligi'nde Sassuolo'nun küme düşmesinin ardından takımdan önemli isimlerin ayrılabileceği ve bu isimlerden birinin Jeremy Toljan olduğu belirtildi.

Sassuolo'nun sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 29 yaşındaki sağ bekten para kazanabilmek adına Toljan'ı bu yaz satabileceği vurgulandı.

Alman sağ bekle ilgilenen takımlardan biri olarak Galatasaray gösterildi. Toljan ile ilgilenen bir diğer kulübün Werder Bremen olduğu iddia edildi.

Sassuolo ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

2021 yılından bu yana Sassuolo'da oynayan Jeremy Toljan, İtalyan ekibinde çıktığı 134 maçta 1 gol attı ve 12 asist yaptı.



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