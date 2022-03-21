Galatasaray için tarihin en karanlık sezonu

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'ya yenilerek 15. sıraya gerileyen Galatasaray, taraftarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 15 ve lider Trabzonspor'un tam 32 puan gerisinde...



Bu sezon taraftarına sadece Avrupa Ligi'nde heyecan yaşatan Galatasaray, Barcelona'ya İstanbul'da 2-1 yenilerek son 16 turunda elendi... Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 15 galibiyet aldı. Yüzde 33'lük galibiyet oranı yakaladı.



15 kez sahadan boynu bükük ayrılan Aslan, 15 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray kalesinde 65 gol gördü. Süper Lig'de -5 averaja sahip olan Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki averajı ise -4...



Sarı-Kırmızılılar'ın sezonun kalanında 8 maçı var... 3 yenilgi daha alırsa, 2010-2011 sezonundaki 17 mağlubiyetle tarihinin en çok yenilgi aldığı sezonu geride bırakacak.



Galatasaray'ın Süper Lig'deki fikstürüne baktığımızda ise zorlu maçlar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, sırasıyla Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek.





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