Galatasaray için sürpriz Seri gelişmesi

Galatasaray gelecek sezona iddialı ve genç bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

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Galatasaray için sürpriz Seri gelişmesi
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12 Ağustos 2021 14:54
2021-22 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Aslan, eski yıldızlarından Michael Seri'yi istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Seri'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Şu anda Galatasaray ile Fulham yönetiminin, daha önce yaşanan problemlerden dolayı iyi olmadığı belirtilirken, yıldız ismin Fulham'dan ayrılacağı konuşuluyor.

NAPOLI DE DEVREDE
Öte yandan Galatasaray ile beraber Napoli'nin de Michael Seri'yi istediği ve Seri'nin sezon sonunda Fulham ile sözleşmesinin sona ermesinden dolayı tansferin 2-3 milyon euro bandında bitebileceği kaydedildi.

Seri, son olarak Fransız ekibi Bordeaux'ta kiralık forma giymişti.


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