Galatasaray için sürpriz iddia: Juan Iglesias

Galatasaray'ın Getafe'nin 24 yaşındaki sağ beki Juan Iglesias ile ilgilendiği öne sürüldü.
Marca'da yer alan habere göre; bu sezon İspanya La Liga'nın defansif manada en iyilerinden biri olan Iglesias için Galatasaray'ın ilgisinin yüksek olduğu, sarı kırmızılılar dışında Real Betis, Everton ve West Ham United'ın da ilgisi olduğu kaydedildi.
Getafe ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Juan Iglesias'ı ocak ayında satarak transfer bütçesini artırmayı hedeflediği de belirtildi.
Getafe ile bu sezon 15 resmi maça çıkan Iglesias, 1 gol atıp 1 asist yaptı.
Marca'da yer alan habere göre; bu sezon İspanya La Liga'nın defansif manada en iyilerinden biri olan Iglesias için Galatasaray'ın ilgisinin yüksek olduğu, sarı kırmızılılar dışında Real Betis, Everton ve West Ham United'ın da ilgisi olduğu kaydedildi.
Getafe ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Juan Iglesias'ı ocak ayında satarak transfer bütçesini artırmayı hedeflediği de belirtildi.
Getafe ile bu sezon 15 resmi maça çıkan Iglesias, 1 gol atıp 1 asist yaptı.