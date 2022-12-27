Galatasaray için sürpriz iddia: Juan Iglesias

Galatasaray'ın Getafe'nin 24 yaşındaki sağ beki Juan Iglesias ile ilgilendiği öne sürüldü.'da yer alan habere göre; bu sezon İspanya La Liga'nın defansif manada en iyilerinden biri olanGetafe ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olanGetafe ile bu sezon 15 resmi maça çıkan Iglesias, 1 gol atıp 1 asist yaptı.