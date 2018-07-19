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Galatasaray için sürpriz Atiba iddiası!

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haberturk
Galatasaray için sürpriz Atiba iddiası!
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19 Temmuz 2018 22:49
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katan, geçen sezon devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan ve son olarak Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, Atiba Hutchinson'ı takibe aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Habertürk'ün iddiasına göre; sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi elinde olduğu için transferine sıcak baktığı Kanadalı futbolcuyla anlaşma sağlaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

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