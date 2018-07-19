'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i bonservissiz olarak kadrosuna katan, geçen sezon devre arasında kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan ve son olarak Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray,'ı takibe aldı.sarı-kırmızılı yönetim, bonservisi elinde olduğu için transferine sıcak baktığı Kanadalı futbolcuyla anlaşma sağlaması halinde 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.