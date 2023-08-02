Galatasaray için Suat Serdar iddiası!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar ile görüştüğü öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray için Suat Serdar iddiası!
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02 Ağustos 2023 17:05
Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Bild'de yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar ile görüştüğü öne sürüldü.

HERTHA 2 MİLYON İSTİYOR

Hertha Berlin'in 26 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro bonservis beklediği kaydedildi. Suat'ın son olarak görüştüğü ekiplerin Galatasaray ve eski takımı Mainz olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Suat Serdar'ın adı yaz transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2021 yılından bu yana Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SUAT SERDAR KİMDİR?

Almanya'da yetişen Suat Serdar, kariyerinde, Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi.



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