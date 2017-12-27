Galatasaray için sola sürpriz aday

Galatasaray'da Asamoah ve Filipe Luis'in ardından sol kanat için sürpriz bir aday gündeme geldi.Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kwadwo Asamoah'a maliyeti nedeniyle olumsuz rapor veren teknik direktör Fatih Terim, yeni hedefi gösterdi. Brezilya'da Atletico Paranaense forması giyen Sidcley için düğmeye basan sarı- kırmızılılar, bu oyuncuyla ilgili temaslara geçti. Takımının vazgeçilmezleri arasında olan 24 yaşındaki oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayacak olan Aslan, bu futbolcunun alternatiflerini de belirledi.Sarı-Kırmızılılar, Sidcley transferini gerçekleştirememesi halinde rotayı İspanya'ya çevirecek. Carole'ün bir yıllığına kiralandığı Sevilla ile sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelirken, Cimbom da beklemeye geçti. Aslan'ın, 26 yaşındaki Fransız'ın gelişinde sorun yaşaması halinde F.Bahçe'de gözden çıkarıldığı iddia edilen Hasan Ali Kaldırım'a teklif yapacağı ileri sürüldü.