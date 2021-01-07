Galatasaray için Seri zamanı!

Galatasaray, eski yıldızını yeniden kiralamak için Fulham'la görüşmelere başladı. İngilizler, 500 bin Euro talep etti

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için Seri zamanı!
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07 Ocak 2021 08:51
Ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapma kararı alan Galatasaray, Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. 

Etebo yerine eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi düşünen sarı-kırmızılılar, Fulham ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibi, kadro dışı bıraktığı Seri için 500 bin Euro kiralama bedeli talep etti.

FRANSIZLAR'I GERİ ÇEVİRDİ

Ancak Galatasaray bu transferi kiralama bedeli ödemeden bitirmek istiyor ve pazarlıklarda son aşamaya gelindi. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli 6 numara, Fransa'dan teklifler alsa da tercihini sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı. Fatih Terim'le tekrar çalışmayı çok isteyen Seri, Fulham'ı ikna etmeleri halinde ücretinde sorun çıkarmayacağını Galatasaraylı yetkililere iletti.

Fulham'da kadro dışı bırakılan Jean Michael Seri, bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası'nda 2 maçta görev aldı. Fildişi Sahilli orta saha, 2019- 20 sezonunda formasını giydiği Galatasaray'da ise 37 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistle skora 6 kez katkı sağladı.


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