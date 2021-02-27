Galatasaray için şampiyonluk rakamı: 7'de 7!

Mart ayına lider girmeyi başaran Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte daha önce Mart ayına 7 kez lider girdi ve 7'sinde de şampiyon oldu.🔥



2017/18 🏆

2012/13 🏆

2011/12 🏆

1999/00 🏆

1998/99 🏆

1997/98 🏆

1996/97 🏆 pic.twitter.com/TmwzBtFf45



— Sporx (@sporx) February 27, 2021

Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte mart ayına zirvede girdiği 7 sezonun tamamında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, mart ayına zirvede girmeyi garantiledi. Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer alan Galatasaray, 57 puana yükseldi.Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte 8 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, bunların sadece 1'inde mart ayına lider giremedi. 2018/19 sezonunda Başakşehir ile çekişen Galatasaray, 8 puanlık farkı kapatarak mutlu sona ulaşmıştı. Bu şampiyonluktan önceki 7 şampiyonlukta ise Galatasaray, mart ayına da lider girmişti.2017/182012/132011/121999/001998/991997/981996/97