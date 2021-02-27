Galatasaray için şampiyonluk rakamı: 7'de 7!

SPORX ARAŞTIRMA - Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte mart ayına zirvede girdiği 7 sezonun tamamında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, mart ayına zirvede girmeyi garantiledi. Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer alan Galatasaray, 57 puana yükseldi.
Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte 8 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, bunların sadece 1'inde mart ayına lider giremedi. 2018/19 sezonunda Başakşehir ile çekişen Galatasaray, 8 puanlık farkı kapatarak mutlu sona ulaşmıştı. Bu şampiyonluktan önceki 7 şampiyonlukta ise Galatasaray, mart ayına da lider girmişti.
İşte Galatasaray'ın Fatih Terim ile birlikte mart ayına lider girip şampiyon olduğu sezonlar:
2017/18
2012/13
2011/12
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran Galatasaray, mart ayına zirvede girmeyi garantiledi. Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer alan Galatasaray, 57 puana yükseldi.
Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte 8 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, bunların sadece 1'inde mart ayına lider giremedi. 2018/19 sezonunda Başakşehir ile çekişen Galatasaray, 8 puanlık farkı kapatarak mutlu sona ulaşmıştı. Bu şampiyonluktan önceki 7 şampiyonlukta ise Galatasaray, mart ayına da lider girmişti.
İşte Galatasaray'ın Fatih Terim ile birlikte mart ayına lider girip şampiyon olduğu sezonlar:
2017/18
2012/13
2011/12
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
Mart ayına lider girmeyi başaran Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte daha önce Mart ayına 7 kez lider girdi ve 7'sinde de şampiyon oldu.🔥
2017/18 🏆
2012/13 🏆
2011/12 🏆
1999/00 🏆
1998/99 🏆
1997/98 🏆
1996/97 🏆 pic.twitter.com/TmwzBtFf45
— Sporx (@sporx) February 27, 2021
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