Galatasaray için Rusya'dan sürpriz iddia: Gorshkov!

Galatasaray'ın Krylya Sovetov'un sol beki Yuri Gorshkov'u gündemine aldığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Galatasaray için Rusya'dan sürpriz iddia: Gorshkov!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2022 17:06
Galatasaray'ın, Krylya Sovetov'un sol beki Yuri Gorshkov'u transfer etmek istediği öne sürüldü.

Rusya'dan RB Sport'un haberine göre; Galatasaray, daha önce Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova'nın da ilgilendiği Gorshkov'a ilgili duyuyor. 22 yaşıdaki sol bek oyuncusunun gelecek sezondan itibaren kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ancak henüz iki kulüp arasında bir görüşmenin de gerçekleşmediği kaydedildi.

2020 yazında Chertanovo'dan Krylya Sovetov'a transfer olan Yuri Gorshkov için 200 bin euro bonservis bedeli ödendi.

Bu sezon 17 maçta 2 asist yapan Gorshkov, zaman zaman ön libero olarak da görev yaptı. (Fotoğraf: @fckssamara / twitter)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.