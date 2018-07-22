Galatasaray için Robinho iddiası!

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sürpiz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar transfer arayışlarını sürdürürken listeye bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi.Teknik Direktör Terim'in Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldıza sıcak baktığı ve bu transfer için onay verdiği ortaya çıktı.Ancak Robinho'nun transferinin Garry Rodrigues'in satılmasına bağlı olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcu için yapılan teklifleri masaya yatıran G.Saray bu oyuncuyu satarsa Robinho'ya yönelecek.Rodrigues için son olarak Spartak Moskova 9 milyon Euro'luk bir rakamla Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içersinde gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.Geçtiğimiz sezon Sivas formasıyla 14 resmi maça çıkan Robinho 4 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı. 34 yaşında olması nedeniyle Brezilyalı yıldızın uygun bir rakama transfer edilmesi bekleniyor..