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Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası!

Galatasaray'ın yıldız golcüler Graziano Pelle ve Jonathan Soriano ile yakından ilgilendiğini iddia edildi.

Kaynak: Takvim
Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası!
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11 Ekim 2018 05:41
Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İddiaya göre G.Saray'ın peşinde olduğu futbolcular Graziano Pelle ve Jonathan Soriano.

Sarı kırmızılılar Çin'den ayrılık hazırlığı yapan tecrübeli iki futbolcu için de girişimlerde bulunuyor.

GOL MAKİNELERİ!

33 yaşındaki iki futbolcudan Graziano Pelle, Shandong Luneng takımına 2016 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Pelle burada çıktığı 65 maçta 23 gol attı. Soriano da 2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Beijing Guoan'a imza atmıştı. İspanyol forvet 34 maçta 30 gol attı.

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