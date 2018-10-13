Galatasaray için Okazaki iddiası!

ile ilgili yeni bir transfer iddiası... İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester City'de düzenli olarak forma şansı bulamayan 32 yaşındaki golcüGalatasaray'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi.Leicester City'nin ise ciddi bir teklif karşısında satışa onay vereceği iddia edildi.32 yaşındaki Japon futbolcu Shimizu, Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi.Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkan futbolcu bu sezon gol atamadı. Japon futbolcunun Leicester ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.