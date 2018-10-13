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Galatasaray için Okazaki iddiası!

Galatasaray'ın Leicester City'nin Japon golcüsü Okazaki ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Takvim
Galatasaray için Okazaki iddiası!
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13 Ekim 2018 04:59
Galatasaray ile ilgili yeni bir transfer iddiası... İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester City'de düzenli olarak forma şansı bulamayan 32 yaşındaki golcü Shinji Okazaki'nin Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Leicester City'nin ise ciddi bir teklif karşısında satışa onay vereceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

32 yaşındaki Japon futbolcu Shimizu, Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi.

Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkan futbolcu bu sezon gol atamadı. Japon futbolcunun Leicester ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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