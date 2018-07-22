Galatasaray için Nuri Şahin fırsatı

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, teknik direktör Lucian Favre'nin isteği üzerineismine yönlendi. Orta sahayı yetersiz bulan Favre, Witsel'in gelmesi halinde aynı bölgede oynayanve'nin ayrılmasına onay verecek.Alman basınında yer alan haberde, Witsel için Borussia Dortmund'unile görüştüğü belirtildi. Witsel'in de Avrupa'ya dönmek istediği ve maaşında indirime gitmeye de razı olduğu ifade edildi.Werder Bremen'den Delaney'i kadrosuna katan Dortmund, Witsel'in gelmesiyle bu bölgede fazla isimleri gönderecek. Aynı bölgede homas Delaney, Julian Weigl ve Mahmoud Dahoud'un olduğu Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Rode için gelen teklifleri değerlendirecek.Badou Ndiaye için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in listesindeki isimler arasında Nuri Şahin de yer alıyor. Nuri Şahin daha önce verdiği bir röportajındaifadelerini kullanmıştı.