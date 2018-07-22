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Galatasaray için Nuri Şahin fırsatı

Borussia Dortmund, Axel Witsel'in transfer edilmesi halinde Favre'nin isteği üzerine Rode ve Galatasaray'ın bir dönem ilgilendiği Nuri Şahin için gelen teklifleri değerlendirecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray için Nuri Şahin fırsatı
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22 Temmuz 2018 13:10
Borussia Dortmund, teknik direktör Lucian Favre'nin isteği üzerine Axel Witsel ismine yönlendi. Orta sahayı yetersiz bulan Favre, Witsel'in gelmesi halinde aynı bölgede oynayan Nuri Şahin ve Sebastian Rode'nin ayrılmasına onay verecek.

Alman basınında yer alan haberde, Witsel için Borussia Dortmund'un Tianjin Quanjian ile görüştüğü belirtildi. Witsel'in de Avrupa'ya dönmek istediği ve maaşında indirime gitmeye de razı olduğu ifade edildi.

RODE VE NURİ ŞAHİN İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Werder Bremen'den Delaney'i kadrosuna katan Dortmund, Witsel'in gelmesiyle bu bölgede fazla isimleri gönderecek. Aynı bölgede homas Delaney, Julian Weigl ve Mahmoud Dahoud'un olduğu Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Rode için gelen teklifleri değerlendirecek.

Badou Ndiaye için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in listesindeki isimler arasında Nuri Şahin de yer alıyor. Nuri Şahin daha önce verdiği bir röportajında ''11-12 yaşındayken Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandı. Hüngür hüngür ağladım. Avrupa'da benim jenerasyonumun yüzde 90'ı Galatasaraylı...'' ifadelerini kullanmıştı.



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