Galatasaray için Muriel iddiası!

Kolombiya'dan Galatasaray için bir transfer iddiası geldi.
Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen Luis Muriel'i gündemine aldı ve golcü oyuncu için İtalyan ekibine teklif yapacak.
Haberde; Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli önereceği bilgisi de paylaşıldı.
Luis Muriel'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Geçen sezon Atalanta'da 31 maçta süre bulan Luis Muriel, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen Luis Muriel'i gündemine aldı ve golcü oyuncu için İtalyan ekibine teklif yapacak.
Haberde; Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli önereceği bilgisi de paylaşıldı.
Luis Muriel'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Geçen sezon Atalanta'da 31 maçta süre bulan Luis Muriel, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
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