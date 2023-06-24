Galatasaray için Muriel iddiası!

Galatasaray'ın Luis Muriel için 2 milyon euro'luk teklif yapacağı öne sürüldü.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray için Muriel iddiası!
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24 Haziran 2023 12:36
Kolombiya'dan Galatasaray için bir transfer iddiası geldi.

Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre; sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen Luis Muriel'i gündemine aldı ve golcü oyuncu için İtalyan ekibine teklif yapacak.

Haberde; Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcü için 2 milyon euro bonservis bedeli önereceği bilgisi de paylaşıldı.

Luis Muriel'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Geçen sezon Atalanta'da 31 maçta süre bulan Luis Muriel, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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