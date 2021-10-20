Galatasaray için Moskova karşısında '4' çok iyi, '6' mükemmel

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde arka arkaya karşılaşacağı Lokomotiv Moskova maçlarını kazanarak, gruptan çıkabilmenin hesaplarını yapıyor. Terim, 6 puana mükemmel gözüyle bakarken, deplasmandaki bir beraberliğe de 'hayır' demeyecek

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için Moskova karşısında '4' çok iyi, '6' mükemmel
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20 Ekim 2021 08:39
Galatasaray, iki Lokomotiv Moskova maçından en az 4 puan çıkarıp, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lider durumda olan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova ile yapılacak gruptaki 3. ve 4. karşılaşmalara çok önem veriyor. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, bu iki maçlık takvimde Lazio ile Marsilya'nın birbiriyle karşılaşacağını ve bu durumun kendilerine büyük avantaj yaratacağını düşünüyor.

4-6 İLE ÇIKIŞ PLANI

Bu nedenle Moskova'da kazanmalarının büyük avantaj yaratacağına inanan teknik heyetin, en kötü olasılıkla da berabere kalmayı amaçladıkları dile getirildi. Her iki Moskova maçından en az 4 puan hedefleyen Terim ve ekibi, bu hedefin tutturulması ile gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacaklarına inanıyor.

DERBİDEN ÖNCE MOSKOVA!

Diğer taraftan sarı-kırmızılılarda teknik kadro, Beşiktaş maçından önce oyunculardan Lokomotiv Moskova maçına odaklanmalarını istedi. Derbinin kendilerini negatif etkileyeceğini düşünen Terim ve yardımcıları futbolcuları yarınki maça hazır hale getirmek için çalışıyor.

Diğer taraftan Avrupa Ligi'nde maçlarını perşembe gecesi oynayan sarı-kırmızılılar ligde genelde pazar maçları yapıyordu. Ancak Beşiktaş derbisinin pazartesi olması nedeniyle sarı-kırmızılılar en azından bir gün daha dinlenmiş olacak. 


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