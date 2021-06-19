Galatasaray için kulübüne rest çekti!

Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz haftalarda el sıkıştığı Alex Moreno, kulübünden ayrılmak için izin istedi.



28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilirken, kontrata satın alma opsiyonu koyulduğunu ancak "Zorunlu" ibaresinin yer almadığı ifade edildi.



Teklifin masada olduğu ve son kararı Real Betis yönetiminin vereceği öğrenildi. Leipzig'den 1.5 sezonluğuna kiralanan Marcelo Saracchi sık sık sakatlandığı için Uruguaylı sol bekle yollar ayrılmıştı. Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesini yenilemişti.



