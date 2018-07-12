Galatasaray için Krystian Bielik iddiası!

Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in 20 yaşındaki stoperi Krystian Bielik'le ilgileniyor.
BIRMINGHAM DA TALİP
Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor..
Legia Varşova'dan 2015 yılında 2.5 milyon euroya Arsenal'e transfer olan Polonyalı stoper, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Walsall'da 4 maça çıktı, 357 dakika sahada kaldı.
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İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in 20 yaşındaki stoperi Krystian Bielik'le ilgileniyor.
BIRMINGHAM DA TALİP
Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor..
Legia Varşova'dan 2015 yılında 2.5 milyon euroya Arsenal'e transfer olan Polonyalı stoper, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Walsall'da 4 maça çıktı, 357 dakika sahada kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın