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Galatasaray için Krystian Bielik iddiası!

Galatasaray'ın Arsenal forması giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperi Bielik'i istediği belirtildi.

Kaynak: Takvim
Galatasaray için Krystian Bielik iddiası!
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12 Temmuz 2018 07:35
Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in 20 yaşındaki stoperi Krystian Bielik'le ilgileniyor.

BIRMINGHAM DA TALİP

Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor..

Legia Varşova'dan 2015 yılında 2.5 milyon euroya Arsenal'e transfer olan Polonyalı stoper, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Walsall'da 4 maça çıktı, 357 dakika sahada kaldı.



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