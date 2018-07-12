Galatasaray için Krystian Bielik iddiası!

Legia Varşova'dan

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Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'in 20 yaşındaki stoperi Krystian Bielik'le ilgileniyor.Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor..2015 yılında 2.5 milyon euroya Arsenal'e transfer olan Polonyalı stoper, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Walsall'da 4 maça çıktı, 357 dakika sahada kaldı.