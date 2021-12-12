Galatasaray için kritik viraj!

Avrupa yorgunu Galatasaray'ı, önümüzdeki dönemde bekleyen tek zorlu maç Sivasspor deplasmanı değil.



Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hafta, Emre Belözoğlu yönetiminde çok önemli bir çıkış yakalayan Başakşehir'i konuk edecek.



Ardından Adana Demir deplasmanına çıkacak olan Cim Bom, evinde Antalyaspor'u konuk edip, birkaç gün sonra da Denizlispor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşarak sezonun ilk devresini tamamlamış olacak.





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