Galatasaray için kritik 48 saat

Galatasaray'da tüm camianın merakla beklediği ara transfer hamlelerinde kritik 48 saate girildi.Gomis transferini bitiren, kaleci ve orta sahaya da takviye isteyen sarı-kırmızılılar bu transferlerini UEFA'ya verilecek listenin son teslim tarihi olan 2 Şubat gece yarısı saat 02.00'ye kadar bitirmek istiyor.Barcelona B Takımı'ndan yarım sezonluğuna kiralanan kaleci Inaki Pena'da tüm anlaşmalar tamam. Cimbom, dün gece Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki file bekçisi için kiralama bedeli ödemeyecek. Ön libero için Roma'lı Amadou Diawara'dan olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılılar, Fiorentina'lı Erick Pulgar'ı bitirme aşamasına geldi. Bu transferde tek sıkıntı Marsilya'nın da devrede olması. Aslan'ın B planı ise Elneny.Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşayan Aslan, Luyindama'yı göndermesinin yanı sıra Diagne ile de sözleşmeyi feshetmek istiyor.