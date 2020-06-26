Galatasaray'da son dakika yeni kaleci gelişmesi. Fernando Muslera'nın Rizespor maçında bacağı kırılmıştı. Uruguaylı file bekçisinin bu sakatlığı, sadece bu sezonu değil, önümüzdeki seneyi de etkiledi.



Yönetim ve teknik heyet, hiç planda yokken kaleci arayışlarına başladı. Oyuncu izleme ekibi bir liste hazırlarken, menajerler vasıtasıyla da yeni isimler öneriliyor. Bunlardan biri de Sporting forması giyen Renan Ribeiro.



30 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 18 resmi maçta görev yaptı. Brezilyalı kaleci, Yeşil Beyazlılar ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.



Rapor, Fatih Terim'e sunulacak



Renan, hem tecrübesi hem de kiralık gelme ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın önemli kriterlerini karşılıyor.



Yönetim, gözlemci ekibinden 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlamasını istedi.



Bu rapor daha sonra Fatih Terim'e sunulacak ve deneyimli teknik adam son kararı verecek.



