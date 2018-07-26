Galatasaray için Kasper Dolberg iddiası

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Geçen sezonformasıyla beklentileri karşılayamayan ve sakatlık yüzünden fazla forma giyemeyen Danimarkalı forvet oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.Terim'in 1.87'lik forveti, Gomis kalsa da gitse de takımda görmek istediği belirtildi.Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki forvet, sezonu 6 golle tamamladı. Ajax altyapısından yetişen Dolberg'in 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.Yani süre açısından Ajax için kiralanmasında bir problem yok. Galatasaray'ın ise kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmak istediği belirtildi.