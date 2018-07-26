  •  
    G.Saray'dan ilk teklif!.. Defansa Alman panzeri
  •  
    Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Stopere Hollandalı boğa
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    F.Bahçe ile G.Saray'ın hedefi, RESMİ açıklama
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...

Galatasaray için Kasper Dolberg iddiası

Henry Onyekuru'yu geçirdiği sakatlıklar yüzünden oldukça uygun bir rakama kiralamayı başaran Galatasaray'ın bir başka sürpriz ismin daha peşinde koştuğu ortaya çıktı: Kasper Dolberg.

Kaynak: Akşam
Galatasaray için Kasper Dolberg iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 07:43
Geçen sezon Ajax formasıyla beklentileri karşılayamayan ve sakatlık yüzünden fazla forma giyemeyen Danimarkalı forvet oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı bile iddia edildi.

Terim'in 1.87'lik forveti, Gomis kalsa da gitse de takımda görmek istediği belirtildi.

6 GOLLE BİTİRDİ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 23 karşılaşmaya çıkan 20 yaşındaki forvet, sezonu 6 golle tamamladı. Ajax altyapısından yetişen Dolberg'in 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.

Yani süre açısından Ajax için kiralanmasında bir problem yok. Galatasaray'ın ise kiralama sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmak istediği belirtildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için