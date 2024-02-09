Galatasaray için Kakuta iddiası

Transferin son gününde orta sahaya bir takviye yapma ihtimali bulunan Galatasaray için Amiens'ın yıldızı Gael Kakuta'nın ismi gündeme geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray için Kakuta iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2024 09:52
Daha önce Beşiktaş'a önerilen Gael Kakuta'yı, Cim Bom'un da bir süredir takip ettiği ortaya çıktı.

Galatasaray Yönetimi'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Kongolu on numara için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Transferin son gününde eğer anlaşma zemini oluşursa 32 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceği iddia edildi.

On numara dışında, sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabilen tecrübeli oyuncunun Aslan'a gelmeyi çok istediği bildirildi.

Kakuta, kariyerinde daha önce Chelsea, Lazio ve Sevilla gibi köklü takımların formalarını giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery