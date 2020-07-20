19 Temmuz 2011..Türk futbol transfer piyasası bomba etkisi uyandırmayan, ancak bir kulübün kaderini değiştirecek imzanın atıldığı gün. Tam 9 yıl önce 19 Temmuz'da, Fernando Muslera 6 milyon 750 bin Euro artı Lorik Cana'nın bonservisi karşılığında Lazio'dan transfer edildi.



25 yaşındaydı. İlk haftalardaki performansı beğenilmedi, "Elleri küçük" diyenler bile çıktı. Ama o, öyle bir grafik çizdi ki, daha bir sezon önce ligi sekizinci sırada bitiren takım, yeniden kupalara ambargo koyar hale geldi. Kazanılan 5 şampiyonluğa da en kritik anlarda yaptığı akıl almaz kurtarışlarla damgasını vurdu. Yetmedi, yeri geldi golünü de attı, asist de yaptı.



Onsuz bir yarış yok!



Ancak o, öylesine zorlu kurtarışları, öylesine kolay yaptı ki, imza attığı işlerin büyüklüğü, kıymeti, yine o yokken ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle lige verilen aranın dönüşünde kaval kemiği iki yerinden kırılan ve ilk kez bu kadar uzun süre takımdan ayrı kalan Muslera, sedyeyle saha kenarına geldiğinde Galatasaray'la liderin arasında sadece 3 puan fark vardı. 26 maçta 20 gol yemişti. O çıktıktan sonra 7 maçta 15 gol gördü kalesinde Aslan. 1 kez kazanabildi, 4 kez yenildi, 2 maç berabere bitti.



'Hayatımı değiştiren kulüp'



Muslera bugün 34 yaşında. Aradan geçen 9 yılda Sarı-Kırmızılı formayla tam 14 kupa kaldırdı. Sadece performansıyla değil, karakteri, kişiliği ve profesyonel kimliğiyle taraflı tarafsız her kesimin sevgisini ve saygısını kazandı. Taraftarların bu anlamlı gün için sosyal medyadaki mesajlarıyla kutladığı Uruguaylı file bekçisi, "9 yıl önce bugün hayatımı değiştiren kulübe geldim" notuyla Galatasaray'a attığı imzanın yıl dönümünü paylaştı. Muslera, Galatasaray formasıyla 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa zaferi yaşadı







