'Galatasaray için kabus gibiydi! Embolo, Konoplyanka...'

Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Schalke maçının ardından, "Mahkum oyun" başlıklı bir yazı kaleme aldı.İşte o sözler...Galatasaray'ın yenildiği Avrupa maçlarında bile hiç bu kadar mahkum oynadığına tanık olmadım. Schalke'nin teknik heyeti Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş. İlk yarı bittiğinde Galatasaray'ın Alman ekibine karşı yüzde 63'e yüzde 37'lik üstünlüğü vardı. Lokomotiv maçında Galatasaray'ın uyguladığı taktiği Schalke sahaya yansıttı. Almanlar topu Galatasaray'a verdiler ama kontrollü oyunla ve savunma arkasına yaptıkları akıllı koşularla inanılmaz gol pozisyonları buldular. Oysa Galatasaray'ın topu Schalke'ye bırakması ve kontrollü oyunu tercih etmesi gerekirdi. Geniş alanda oynamak Galatasaray'ın çok pozisyon yemesine neden oldu. Linnes ile Nagatomo yeterince hücuma çıkamadı.Doğru değişiklikler yapan Terim Schalke'nin soldan yaptığı atakları durdurmak için keşke Sinan'ın yerine Linnes'in önüne Mariano'yu alsaydı.Galatasaray'ın fizik gücü Schalke'ye kafa tutmaya yetmedi. Alman ekibi tüm ikili mücadeleleri kazandı.Maicon'un "Tank gibi" halinden yararlanan Embolo-Konoplyanka ikilisi Galatasaray savunmasının tozunu attı. Terim, Maicon'un zaafını önlemek için Donk'u savunmaya çekmek zorunda kaldı. Bana göre oyunun ilk yarısında Muslera'nın, Konoplyanka'ya kontrolsüz girişi penaltıydı. Ama Ukraynalı oyuncu kendini abartılı atınca Fransız hakem inanmadı, kale arkasındaki asistan hakem pozisyona yakındı ama "Penaltı" demedi. Sinan'ın etkisizliği, bir şutu kaleciden dönen Eren'in tembel ve isteksiz haline bakınca Muslera Galatasaray'da gecenin en iyisiydi.İzleyenlerin "Bu maç böyle bitsin" diye dua ettiği kabus gibi gecede alınan bir puan Galatasaray için büyük ödül oldu.